Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde asma köprüde video çekerken göle düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yenişehir Gölü’ndeki asma köprüde video çekmek isteyen Suriye uyruklu Recep El Reşit (18) dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD dalgıç ekiplerinin genci bulmak için yaptığı çalışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan Hatay Büyükşehir İtfaiyesi dalgıç ekipleri, gencin cansız bedenini bularak gölden çıkardı.

Gencin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Recep El Reşit’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.