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Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar

Edirne’de bir apartmanın bahçesinde ve cadde üzerinde bulunan sokak hayvanlarının beslendiği su ile mama kapları çalındı. Kabın içerisinde bulunan mamaları caddeye döken vicdansız hırsızlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 17.03.2022, 13:59
Vicdansızlar bunu da yaptı: Sokak hayvanlarının mama kaplarını çaldılar

Edirne’de bir apartmanın bahçesinde ve cadde üzerinde bulunan sokak hayvanlarının beslendiği su ile mama kapları çalındı. Kabın içerisinde bulunan mamaları caddeye döken vicdansız hırsızlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Edirne Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak hayvanlarının karnını doyurması için apartman sakinleri tarafından cadde üzerine mama ve su kapları bırakıldı. Kısa sürede çevrede bulunan kedi ve köpeklerin uğrak noktası haline gelinen apartman önündeki mama kapları, önceki gün çalındı. Apartman önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi, yol üzerinden geçerken fark ettiği mama kaplarını bir süre inceledikten sonra yerlerinden söküp, sırtında taşıyarak geldikleri kamyonetle götürdü. Kapların içindeki mamaları da sokağa döken hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.

“Ne olursun mama kaplarını geri getirin”

Mahalle sakinlerinden Nilgün Balkan, “Biz de burada mama veriyorduk yazık günahtır bu hayvanlara. Hayvanlar mamayı yerden toprakla birlikte mi yesin? Benim torunum bile şunu söylüyor, ’Anneanne yaşlılara yer verelim, kedilere ve köpeklere de mama verelim’. Çok ayıp gerçekten, aldıkları gibi yerine getirsinler. Zaten her yer mikrop dolu bir de yerden yemeleri yazık. Evimizde de bakıyoruz bir tane. Yine de torunumla dışarı çıktığımda, bir markete gittiğimde küçük bir süt alıp, gelirken kaplara döküyoruz. Ne olursun onları geri getirsinler, yaptıkları çok ayıp” dedi.

"Maddi değeri olmayan bir şeyi neden çaldıklarını kendilerine sormak istiyorum"

Apartman sakinlerinden Gürhan Bandı ise, “Biz apartman sakinleri olarak hayvanların daha rahat beslenebilmeleri için bir aparat yaptık. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde çalındığını fark ettik. Bu duruma çok üzüldük. Çünkü oradan hem kediler hem de köpekler besleniyorlardı. Hem mamalık hem de su için bir aparat vardı. Çaldıkları şeyin bir maddi değeri yok ve maddi değeri olmayan bir şeyi neden çaldıklarını kendilerine sormak istiyorum. Sadece bir boruydu. Şu an yerden beslemek zorunda kalıyoruz ve yerden beslenmeleri daha kötü onlar için. Öncesine kadar kaplardan besliyorduk. Beş liralık bir şeyi çalmaları yüzünden böyle bir duruma düştük. Çok mahcubuz gerçekten” ifadelerini kullandı.

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