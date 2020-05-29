Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105195
ALTIN
377.775
DOLAR
6.8170
STERLİN
8.4013
EURO
7.5706
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Hyundai'den yeni model geliyor
EÜ’den “yüz tanıma” alanında önemli proje
“yüz tanıma” alanında önemli proje
Büyükşehir ibadete açılan camileri ve mescitleri dezenfekte etti
İbadete açılan camiler dezenfekte edildi
OKA, ’Orta Karadeniz’i kalkındırıyor
"oka", Orta Karadeniz’i kalkındırıyor

Vicdansız taksici hakkında savcılığın kararı açıklandı

KOCAELİ’DE DOĞUM YAPAN KADINI TAŞIMAYI REDDEDEREK ARACINDAN İNDİREN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ, SAVCILIK TARAFINDAN YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEREK ANNE VE BEBEĞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTIĞINA KARAR VERİLEREK EV HAPSİNE ALINDI.

Vicdansız taksici hakkında savcılığın kararı açıklandı

KOCAELİ’DE DOĞUM YAPAN KADINI TAŞIMAYI REDDEDEREK ARACINDAN İNDİREN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ, SAVCILIK TARAFINDAN YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEREK ANNE VE BEBEĞİNİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTIĞINA KARAR VERİLEREK EV HAPSİNE ALINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:35
5 Okunma
Vicdansız taksici hakkında savcılığın kararı açıklandı

Kocaeli’de doğum yapan kadını taşımayı reddederek aracından indiren taksi sürücüsü, savcılık tarafından yardım yükümlülüğünü yerine getirmeyerek anne ve bebeğinin hayatını tehlikeye attığına karar verilerek ev hapsine alındı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 21 yaşında Suriye uyruklu Ayşe Haşim’i doğum yapmak üzereyken aracından indiren taksi sürücüsü M.B. hakkında savcılık kararı açıklandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan kararda Ayşe Haşim’in taksi içerisinde doğum yaptığı, aracın içerisinin kanlandığını gören ticari taksi sürücüsü M.B.’nin ise sinirlenerek, herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmaksızın, sözlü olarak, ısrarla, doğum yapan kadını, bebeği ile birlikte taksiden inmemeye zorladığı belirtildi.

Açıklamanın devamında taksi sürücüsü M.B.’nin doğum yapan anne ve yeni doğan bebeğini, en yakın hastaneye veya sağlık kuruluşuna götürmesi veya ambulans gelene kadar taksi içerisinde bekletmesi gerekirken, taksiden indirerek, annenin ve bebeğin sağlığını tehlikeye sokarak Türk Ceza Kanunu’nun 98/1. Maddesinde yazılı ‘Yardım Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek’ suçuna işlediği ifade edildi. Suçun da 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektirdiğinin belirtildiği açıklamada, M.B. hakkında sevk edildiği Gebze nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, savcılık talebi doğrultusunda konutunu terk etmemek suretiyle ev hapsi ile cezalandırılmasına karar verildiği, savcılık tarafından olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temizlik Müdürlüğü aracıyla anız yangını söndürüldü
Temizlik Müdürlüğü aracıyla anız yangını söndürüldü
İzmir’de sahte etil alkol imalathanesine operasyon
İzmir’de sahte etil alkol imalathanesine operasyon
Van’da toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçirildi
Van’da toprağa gömülü 248 kilo eroin ele geçirildi
(Özel) İstanbul’da “hayalet gösterge” hırsızlarına nefes kesen kovalamaca kamerada
(Özel) İstanbul’da “hayalet gösterge” hırsızlarına nefes kesen kovalamaca kamerada
Van’da kaçak avlanmış 2 ton balığa el konuldu
Van’da kaçak avlanmış 2 ton balığa el konuldu
Doğum gününde aldığı bisiklet yine doğum gününde çalındı
Doğum gününde aldığı bisiklet yine doğum gününde çalındı
Otostop yaptıkları aracı gasp ettiler
Otostop yaptıkları aracı gasp ettiler
Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkıyatı
Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkıyatı
Doğum yapan kadını taksiden atan sürücüye süresiz ev hapsi
Doğum yapan kadını taksiden atan sürücüye süresiz ev hapsi
Bayram sabahı yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameraya yansıdı
Bayram sabahı yaşlı adamın gasp edildiği anlar kameraya yansıdı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şüphe üzerine gözaltına alındılar, evlerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Şüphe üzerine gözaltına alındılar, evlerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Asırlık çınar devrildi
Asırlık çınar devrildi
Hayvanlar için sahte kulak küpesi üretenlere operasyon
Hayvanlar için sahte kulak küpesi üretenlere operasyon
Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı
Cam silerken pencereden düşen kadın yaralandı
Diyarbakır’da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı
Diyarbakır’da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı
Sarp Sınır Kapısı’ndan kaçak geçmek isterken kameralara böyle yakalandı
Sarp Sınır Kapısı’ndan kaçak geçmek isterken kameralara böyle yakalandı
Van Gölü’nde kaçak avlanmış 16 ton ölü balık ele geçirildi
Van Gölü’nde kaçak avlanmış 16 ton ölü balık ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya adli kontrol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya adli kontrol

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim