banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)

Vicdansız sürücü yavru köpeği ezip kaçtı

Ümraniye’de yolda oynayan 4 aylık köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. Yavru köpek dişleri kırılarak ve bacağından aldığı yaralar ile kazayı atlatırken, sokak sakinleri yavru köpeği ezen sürücüye tepki gösterdi.

Asayiş 29.10.2021, 13:25
Vicdansız sürücü yavru köpeği ezip kaçtı

Ümraniye’de yolda oynayan 4 aylık köpeğe çarpan otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. Yavru köpek dişleri kırılarak ve bacağından aldığı yaralar ile kazayı atlatırken, sokak sakinleri yavru köpeği ezen sürücüye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi’nde geçtiğimiz gün saat 11.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tamirhane sahibi Can Celep’in baktığı Rocky isimli 4 aylık yavru köpek, iş yerinin önünde oyun oynadığı sırada bir kadın otomobil sürücüsü tarafından ezildi. Otomobilin altında kalan yavru köpek, ayağa kalkarak koşmaya başladı. Otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. Köpeğinin ezildiğini gören tamirhane sahibi Can Celep, yaralı köpeği veterinere götürdü. Dişleri kırılan ve bacağından yaralanan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkasına bakmadan kaçan sürücüye sokak sakinleri tepki gösterdi.

“Çarpan bayan sürücü en azından özür dileyebilirdi”

Yavru köpeği ezilen Can Celep, “Köpek dükkanın önünden karşı yola geçtiği esnada aracın biri duramayarak hayvana çarpmış. Kazayı görünce çevredeki esnaflar da köpeğin başına toplandı. Köpeğe çarpan araç sürücüsü ilk başta dursa da vatandaşların olay yerine geldiğini görünce kaçıp gidiyor. Biz tabii olayın telaşı ile hayvan alıp veterinere götürüp tedavi ettirdik. Dişlerinde kırık ve ayaklarında yaralanmalar var. Rocky mahallemizin maskotu, herkes onu çok seviyor. Sürücü her ne kadar kadın olmuş olsa da en azından korkup kaçmak yerine bir özür dileyebilirdi. O arkasına bakmadan gitmeyi tercih etti" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3