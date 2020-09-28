Vicdansız sürücü temizlik işçisine çarpıp kaçtı
BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE ÇÖP KONTEYNERİNİ BOŞALTMAYA ÇALIŞAN, BELEDİYENİN TEMİZLİK İŞÇİSİNE ÇARPAN OTOMOBİL OLAY YERİNDEN KAÇTI.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde çöp konteynerini boşaltmaya çalışan, belediyenin temizlik işçisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Karacabey’in Bursa Caddesi’nde 16 DP 563 plakalı belediyeye ait çöp kamyonuna çöp konteynerini boşaltmaya çalışan temizlik işçisi Metin Göbel’e otomobil çarparak kaçtı. Aracın vurmasıyla birlikte çöp konteyneri ile arabanın arasına sıkışan temizlik işçisi ağır yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralanan belediye temizlik işçisine yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Temizlik işçisi Metin Göbel’in vücudunda, çarpmanın etkisiyle kırıklar olduğu öğrenildi.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarpmanın etkisiyle plakası olay yerinde düşen 16 AHT 128 plakalı otomobil ve kaçan sürücüsünü bulmaya çalışıyor.
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