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Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden, sağlık çalışanları dün gece hırsızlık şoku yaşadı.

Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden, sağlık çalışanları dün gece hırsızlık şoku yaşadı.

12 Mayıs 2020 Salı 11:22
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Vicdansız hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu

Avcılar Tahtakele Mahallesi Bizimevler Aile Sağlık Merkezi'ne giren iki kişi tekmelerle kapıları kırarak, leptopları, ilaçları, aşıları ve değerli eşyaları çalarak kaçtı. Yaşadıklarının kabus gibi olduğunu söyleyen, hemşire Demet Sepetoğlu, “Bu zor günlerde virüsle mücadele ederken, bir de hırsızlıklarla mücadele ediyor olduk” dedi.
Türkiye korona virüs salgınıyla mücadele ederken, bu mücadelenin en ön safında bulunan sağlık çalışanları dün gece büyük şok yaşadı. Avcılar Tahtakele Mahallesi'nde bulunan Bizimevler Aile Sağlık Merkezine gece 01.30 sıralarında 2 hırsız girdi. Hırsızlar kapıları kırarak içeri de bulunan leptopları, ilaçları, aşıları ve değerli eşyaları çalarak kaçtı. Sağlık merkezi, bulunan her şeyin çalınmasından dolayı hizmet vermez hale geldi. Merkezin kapısına “Hırsızlıktan dolayı hizmet verilmemektedir” yazısı asıldı. Sabah erken saatlerde sağlık merkezine gelen vatandaşlar da hırsızlıktan dolayı kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.

Kapıları tekmeleyerek açmaları kamerada

Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kapıları tekmeleyerek girdiği görülüyor. Sağlık merkezinde bulunan leptopları, ilaçları, aşıları alıp gittiği görülüyor.

“Kabus gibiydi”

Korona virüsle mücadele ederken, bir de hırsızlıkla mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen hemşire Demet Sepetoğlu, “ Bu zor günlerde virüsle mücadele ederken, bir de hırsızlıklarla mücadele ediyor olduk. Kabus gibiydi. Gece 2.30'da haber aldık biz. Sadece bilgisayarlar alındı diye tahmin ediyorduk ama bütün çekmeceler boşaltılmış, kapılarımız kırılmış” diye konuştu.

“Şuanda hiçbir şeyimiz yok”

“Şuanda hiçbir şeyimiz yok” diyen doktor Deniz Boztancı, “Bu 6'ıncı 7'ınci hırsızlık hizmet vermeye çalışıyoruz. Canla başla. Şu hırsızların yaptığı. Bütün bilgisayarlarımız, yazıcılarımız, hasta bilgilerimiz şuanda hiçbir şeyimiz yok. Hepsini toplayıp götürmüşler hiç bir şey yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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