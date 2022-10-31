Vicdansız baba 1,5 aylık kızını parkta ölüme terk etti

Malatya’da 1,5 aylık kız çocuğunu parka bırakarak ölüme terk eden baba yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, üç hafta önce kent merkezinde bulunan Sümer Park’ta 22.00 sıralarında meydana gelen olayda park içerisinde battaniyeye sarılı ağlayan bir çocuğu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ederken, olayla ilgili çalışma başlatan ekipler parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.B.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.