banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Fenerbahçe Burak Kapacak'ı gündemine aldı
Fenerbahçe Burak Kapacak'ı gündemine aldı
YKS ek tercih sayfası açıldı mı?
YKS ek tercih sayfası açıldı mı?

Veterinerleri taşıyan araç şarampole düştü: 4 yaralı

VETERİNERLERİ TAŞIYAN ARAÇ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 4 YARALI. (OLGUN YILDIZ- ARDAHAN/İHA)

Asayiş 17.09.2020, 00:37
2
Veterinerleri taşıyan araç şarampole düştü: 4 yaralı

Ardahan’da veterinerleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu dört veteriner hekim yaralandı.

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan sağlığı Şube müdürlüğünde görevli veteriner Hekim Ö. K. idaresindeki 75 AB 721 plakalı midibüs, Ardahan merkeze bağlı Çeğilli köyü ile Dedegül köyleri arasındaki yolda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü.

Sahada görevli odukları öğrenilen veteriner hekim sürücü Kaçar ve Ali Gürbüz Eral, Barış Çömlekçioğlu ile Zeynep İlay Küçükzıvarık yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0