Veterinere cinsel saldırı davasına devam edildi

Ankara’da veterinere cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs ve diğer iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Hasan B. ve Hüseyin Ş. duruşmada hazır bulunurken, diğer sanık Serkan D. ise ameliyat olması sebebiyle duruşmaya katılmadı. Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan mağdur Ç.B. sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirtirken, Ç.B.’nin avukatı geç gelen adaletin herkesi mağdur ettiğini, sanık avukatlarının taleplerinin Adli Tıp Kurumu’ndan defalarca istendiğini ve bu isteklerin duruşmayı uzatma amaçlı olduğunu söyledi.

Sanıklardan Hüseyin Ş. hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi yönünde karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan B., kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanıp ve ardından tahliye edilmişti. Hasan B.’nin yardımcısı Serkan D. hakkında ise aynı olayda ‘yetkisiz tıbbi müdahalede bulunmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.