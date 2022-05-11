Veterinere cinsel saldırı davasına devam edildi

Ankara’da veteriner Çağla B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen öğretim üyesi ve diğer iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanıklar Hasan B., Hüseyin Ş. ve Serkan D., mağdur Çağla B., annesi ve taraf avukatları katıldı. Daha önce dava dosyasına giren raporda, Hasan B.’nin DNA’sının Çağla B.’nin iç çamaşırında yer aldığı ve bu bulgunun kıyafetlerin birbirine temasıyla oluşamayacağı belirtildi. Rapor üzerinden beyan veren sanık avukatı, duruşmanın kapalı görülmesini ve yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mağdur Çağla B.’nin avukatı ise bu talebe karşı çıkarak, bilirkişi raporunun iddiaları desteklediğini söyledi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme başkanı, sanık Hüseyin Ş.’nin telefon incelemesi ve yeni bir rapor talebini reddederek, duruşmayı 1 Haziran’a erteledi. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümleri ise devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Hasan B., kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Çağla B.’ye cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanıp tahliye edilmişti. Cinsel saldırı suçundan yargılanmasına devam edilen sanık Hasan B.’nin yardımcısı Serkan D. hakkında ise aynı olayda ‘yetkisiz tıbbi müdahalede bulunmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.