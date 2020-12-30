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Vesile Dönmez’in küçük oğlu dehşet anlarını anlattı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlu tarafından rehin alındıktan sonra öldürülen Vesile Dönmez’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslim edilmesinden önce açıklamalarda bulunan Vesile Dönmez’in küçük oğlu Mustafa Dönmez, ağabeyinin babasıyla tartıştıktan sonra annesini rehin alıp öldürdüğünü söyledi.

Asayiş 30.12.2020, 16:52
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Vesile Dönmez’in küçük oğlu dehşet anlarını anlattı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlu tarafından rehin alındıktan sonra öldürülen Vesile Dönmez’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslim edilmesinden önce açıklamalarda bulunan Vesile Dönmez’in küçük oğlu Mustafa Dönmez, ağabeyinin babasıyla tartıştıktan sonra annesini rehin alıp öldürdüğünü söyledi.

Olay, İslahiye Hacı Ali Öztürk Mahallesi’nde dün öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu vurgulanan Uğur Dönmez, annesi Vesile Dönmez’i rehin aldıktan sonra öldürdü. Yaşanan olayın ardından annesini öldüren Uğur Dönmez teslim olup gözaltına alınırken, oğlu tarafından öldürülen Vesile Dönmez’in cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, Vesile Dönmez’in küçük oğlu Mustafa Dönmez, olay anı ve sonrasında yaşananları İhlas Haber Ajansı’na açıkladı.

Olay anlarını anlattı

Ağabeyinin son zamanlarda psikolojik sorunları olduğunu vurgulayan ve olay günü yaşananları anlatan Mustafa Dönmez, "O gün evde babam ve ağabeyim arasında tartışma çıkıyor. O sırada ağabeyim silah almaya gidiyor. Annem ağabeyimin silah aldığını görünce babama ’Sen dışarı çık’ diyor. Kendisi de balkona kaçıyor. O sırada zaten kargaşa çıkmış, çevredekiler polisi aramış. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde üç, dört ekip geldi olay yerine. Ama hiçbir şekilde müdahalede bulunamadılar. Annem dışarıda balkonda açık bir şekilde görünüyordu. Ağabeyim de evin içinde elinde silahla ortada geziyormuş. Bunun üzerine özel tim çağrılmış ama onlar da ilk etapta müdahale edemedi. Biz ağabeyime müdahale edilmesini istediğimiz halde hiçbir şekilde müdahale edilemedi. Evin her tarafından içeri giriş olmasına rağmen içeri girmedi kimse, annem de açık alandaydı. Ağabeyim de açık alandaydı. Ona rağmen hiçbir şekilde müdahale edemediler ve ağabeyim de uzun bir süre bekledikten sonra annemi öldürdü. Annem vurulduktan sonra can çekişmesine rağmen müdahale edilmedi. Annem olay yerinde yaklaşık 20-30 dakika can çekişti" dedi.

"Ağabeyimi şikayet etmiştik, bir gün önce muhtar da eve gelip silahı görmüştü"

Annelerini öldüren ağabeyleriyle ilgili şikayette bulunduklarını ve durumu mahalle muhtarına da ilettiklerini aktaran Mustafa Dönmez, "Aile içerisinde herhangi bir sıkıntımız yoktu ama ağabeyimin kendisinin kişisel sıkıntıları vardı. Onunla alakalı bir sorunumuz yoktu. Ağabeyimin sıkıntılı olduğuna dair zaten emniyette kaydının olması lazımdı. Çünkü önceden de silahla karşı komşumuza sıkmışlığı vardı. Bu olaydan önce de bir şikayet durumu olmuştu. Mahalle muhtarına da durumu iletmiştik. Polise de, ’resmi bir başvuru yaparsak ağabeyimi alıp hastaneye yatırır mısınız’ demiştik. Onlar da bize bir olay olmadan müdahale edemeyeceklerini söylediler. Olaydan bir yada iki gün önce de mahalle muhtarı gelip evde silahı kendisinin başucunda görmüştü. Bu durum olaydan bir gün önce yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.

"Olay sırasında ağabeyimin vurulmasını istedik"

Olay sırasında ağabeyinin açık hedef olduğunu ve ailecek vurulmasını istediklerini söyleyen Dönmez, "Olay anında ben de babam da çevredeki yakınlarımız da gerekirse ağabeyimi vurmalarını istedik. Bu konuda yetki de verdik. Biz şikayetçi değiliz yeter ki onu vurun dedik. Elinde silah olanı vurun, annemize bir şey olmasın diye söyledik. Söylememize rağmen hiç kimse müdahale etmedi. Hatta en sonunda 45 dakika sonrasında da kendisi merdivenlerden inip teslim oldu" diye konuştu.

"Yetkililerin olayı çözmesini ve ihmali olanları cezalandırmalarını istiyoruz"

Yaşanan olay nedeniyle ailecek yıkıldıklarını söyleyen Mustafa Dönmez, "Biz ailecek bu olay nedeniyle çok üzgünüz, annemizi kaybettik. Yetkililerden gerçekten ihmalkarlığı olan herkesle ilgili çalışma yapmasını istiyoruz. İhmali olan herkesten şikayetçiyiz. Annem orada 2-3 saat boyunca can çekişti. Kurtarılmak için bir umut bekledi. Umut olarak da kimse yardımcı olmadı. Açıkta olan bir kadını kurtarmak o kadar zor bir şey değil yani" şeklinde konuştu.

Vesile Dönmez’in akşam saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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