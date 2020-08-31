Vergi kaçakçılığı operasyonu
ESKİŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN ALPU İLÇESİNDE DÜZENLENEN MÜŞTEREK OPERASYONDA, VERGİ KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI İDDİASI İLE 1 KİŞİ YAKALANIRKEN, SİLAH, AV TÜFEĞİ VE ÇEŞİTLİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alpu ilçesinde polis ekipleri ile birlikte düzenlenen müşterek operasyonda, vergi kaçakçılığı yaptığı iddiası ile 1 kişi yakalanırken, silah, av tüfeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Vergi Kanununa yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Fevzi Paşa mahallesinde Vergi Kaçakçılığı suçu ile ilgili bir arama yapıldı. Aramada, A.A. isimli şahıs, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan yakalanarak hakkında adli tahkikata başlandı.
Yapılan operasyon neticesinde; 1 adet bilgisayar, 3 adet ruhsatsız yazar kasa 2 adet yazar kasaya ait EKU bellek, 1 adet USB bellek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 1’30 adet av tüfeği fişeği 1 adet 198 bin TL değerinde değişik plakalara hazırlamış akaryakıt fişi ele geçirildi
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