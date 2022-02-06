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Veranda çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı Saklıkent’te hayat normale döndü

Antalya’nın bir işletmenin verandasının çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı Saklıkent Kayak Merkezi’nde hayat normale döndü.

Asayiş 06.02.2022, 19:07
Veranda çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı Saklıkent’te hayat normale döndü

Antalya’nın bir işletmenin verandasının çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı Saklıkent Kayak Merkezi’nde hayat normale döndü.

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kayak merkezinde bulunan bir tesisin bilet satışının yapıldığı yerde bulunan verandası yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çökme sonucunda o sırada işlem yaptıran 8 vatandaş kar kütlesinin altında kaldı. Yaralı vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık çalışanları, tesis çalışanları ve tatilciler tarafından çıkarıldı.

8 vatandaş hastaneye kaldıırldı

112 Acil Merkezine gelen ihbar doğrultusunda bölgeye çok sayıda ambulans ve bir ambulans helikopter sevk edildi. Olayda Hüseyin Ç., Leven D., Ercan D., Volkan T., Emine C., İlker A., Sedef A. ve Abdal H. isimli yabancı şahıs yaralandı. Yaralı vatandaşlardan bir tanesinin bölgede görev yapan ambulans şoförü olduğu öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ambulans şoförü ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılırken diğer 7 vatandaş ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayı duyan vatandaşlar yaşanılanları anlattı

Olay sonrasında kayak tesisinde teleferik kullanıma kapatıldı. Kar kütlesi ise ekipleri tarafından temizlendi. Çıkan ahşap parçalar ise bir alanda toplandı. Olayı duyan vatandaşlar ise yaşanılanları anlattı. Olay sonrasında jandarma ekiplerinin yolu kapattığını belirten Hakan Şimşek, “Burada sanırım saçak düşmüş. 8 kişi yaralanmış. Daha sonra geldik baktık, kaldırıyorlardı. Yaralıları göremedik, ambulanslar gelerek aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri de geldi” sözlerine yer verdi.

"Çatı bir anda üstlerine düşmüş"

Murat Sakar ise olay anında zirvede teleferikte olduğunu belirterek, “Bir anda kafenin boşaltılması istendi. Bir ses duyduk. Çatı bir anda üstlerine düşmüş. 8 kişi yaralanmış. Ağır yaralı yok. Hafif yaralılarmış. Ambulanslar geldi, helikopter geldi yaralıları alarak hastaneye götürüldü” dedi.

Olay sonrasında kullanıma kapatılan tesis ise normale döndü. Vatandaşların kayak merkezine gelerek kaymaya devam ettikleri görüldü.

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