Venezuela’nın Kolombiya sınırında mayın patladı: 8 ölü

Venezuela’nın Kolombiya sınırında patlayan mayınlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde teröristler tarafından yerleştirilen anti personel mayınların infilak etmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Lopez, “Motosikletle evlerine giden 8 kişi, teröristlerin suç eylemlerinin kurbanı oldu” dedi. Ocak ayından beri Kolombiya sınır kasabalarında devam eden "Bolivarcı Kalkanı 2022" operasyonu ile ilgili açıklamaya yapan Lopez, bu kapsamda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 56 teröristin de yakalandığını belirtti. Operasyon sırasında bulunan mayınların, Kolombiya’da el yapımı olarak üretilen patlayıcılar olduğunu açıklayan Lopez, mayınların şarapnel parçalı, büyük hasar veren ve insanların ölümüne neden olabileceklerini de sözlerine ekledi. Lopez ayrıca, mayınların özellikle Alto Apure olarak bilinen bölgede bulunan Pez ve Rmulo Gallegos kasabalarında, yollarda ve hatta okulların önüne yerleştirildiğini söyledi.

Çok sayıda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi

Bakan Lopez, Bolivarcı Kalkanı 2022 operasyonu kapsamında bin 200 kilo kokain, 800 kilo marihuana, farklı kalibrelerde silahlar, 3 bin 600 mühimmat, 3 uçak, iletişim ekipmanı ve patlayıcı üretimi için araç ve gereç ele geçirildiğini belirtti. Lopez, uyuşturucu kaçakçılığı yapan silahlı teröristler olarak tanımladığı çetelerin, Kolombiya tarafından desteklendiğini de iddia etti.

Bir gün önce de Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Eylül 2021’den bu yana Kolombiya kökenli terörist gruplar üyesi 62 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.