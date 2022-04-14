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Vefa Salman, mahkemede suçlamaları reddetti

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamasıyla yargılandığı davada iddiaları reddetti.

Asayiş 14.04.2022, 14:29
Vefa Salman, mahkemede suçlamaları reddetti

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamasıyla yargılandığı davada iddiaları reddetti.

Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Şubat 2019’da 165 bin lira bedelle ihale edilen ve 17 Mart 2019’da açılışı yapılan 129 metrekarelik taziye evinin, fotoğraf delil gösterilerek 19 Ocak’ta yapılmış olduğu iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada sanıklardan Vefa Salman, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu, belediye personelleri Türker Bayram, Murat Sırmabıyık ve İlker Hasan Küpeli hazır bulundu. Söz konusu ihaleyi alan firmanın sahibi sanık Feridun Çetin ise davaya katılmadı.

İlk duruşmaya mazeret sunarak katılmayan Salman, mahkemede ifade verdi. Taziye evini belediyeye maddi yük olmadan yapılmasını istediklerini anlatan Salman, görüşme yaptıkları 2 bağışının sonradan fikirlerini değiştirdiğini dile getirdi.

İhaleyi alan firmanın sahibi Feridun Çetin’in ağabeyi Seyrantepe Mahallesi Muhtarı Tayfur Çetin’in muhtar adaylığı sırasında sürekli olarak kendilerine gelerek taziye eviyle ilgili talepte bulunduğunu anlatan Salman, “Bana, ‘Siz yapmazsanız ben yapacağım’ dedi. Belediyenin yeri olduğunu ve yapamayacağını söyledim. Daha sonra orada prefabrik yaptığını duyunca zabıtaya kanuna aykırı olduğu için talimat verdim” dedi.

Salman, orada zemine beton atılması için ihaleye çıkıldığını bunun da bağışçıdan gelen teklif üzerine yapıldığını söyledi. Salman, Muhtar Çetin’in iddia ettiği, “Ya yıkarız, ya da ihale yaparız siz de o ihaleye giresiniz kazanırsanız” sözlerinin kendisine ait olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi. Salman, iddiayı reddetti.

Salman, Muğlim Bağatar’ın AK Parti il başkanı olmadan önceki süreçte kendisine ait maden ocağına hafriyat dökülmesiyle ilgili talebinin olumsuz karşılanmasından dolayı aralarında bir husumet olabileceğini kaydetti.

Salman’ın avukatı Deniz Baykal ise müvekkili dava belgelerinde sadece bir olur imzasını bulunduğunu bunun da resmi evrakta sahtecilik suçlaması ile bağdaştırılamayacağını anlattı. Baykal, dava konusuyla ilgili belediyenin hiçbir maddi zarara uğramadığını ve bu nedenle de “görevi kötüye kullanma” suçlamasının da reddettiklerini dile getirdi.

Yine Salman’ın sanık olarak bulunduğu, belediyedeki yolsuzluk davasını hatırlatan Baykal, İçişleri Bakanlığı tarafından 2 ayda bir verilen görevden uzaklaştırma kararları gerekçesine bu davanın da eklenmesine tepki gösterdi. Davalarla uzaklaştırma süresinin uzatılmaya çalışıldığını iddia eden Baykal, CHP’nin iktidar olması halinde bunların hesaplarının sorulacağını kaydetti. Mahkeme heyeti ve belediye avukatından gelen tepkiler üzerine Baykal, sözlerinin siyasi tarafa yönelik olduğunu beyan etti.

Diğer sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma ileri bir tarihi ertelendi.

Duruşma sonrasında Salman, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Salman, kamu yararına mahallenin taleplerine karşılık vererek taziye evinin yapıldığını belirterek, “Hesapta, tespitlerine göre ihalesi yapılmadan olmuş. Tespiti yapan kim, AKP’nin il başkanı. Belediyenin içinden kendilerine gizli bir tanık oluşturmuşlar çok vatanını milletini seviyormuş da gelmiş onlara söylemiş. Ha, biz vatanımızı milletimizi sevmiyoruz. Bu Yalova’yı benim kadar kimse sevemez” dedi.

Salman, Yalova Belediyesi’nin çok sayıda avukatı olmasına rağmen sadece kendi davalarına girmesi için 450 bin liraya yakın bedelle Ankara’dan bir avukata para verilmesine tepki gösterdi.

Salman, “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasının ise anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Salman, 2 ayda bir İçişleri Bakanlığı tarafından alınan görevden uzaklaştırma kararına bu davanın da eklenmesini de eleştirdi.

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