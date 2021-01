Vatandaşları on binlerce lira dolandırdı, paraları lüks villada parti yaparak harcadı

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce lira vurgun yapan bir O.K. isimli bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahsın, Bayramoğlu'nda bir villada ikamet ettiği tespit edildi. Bunun üzerine villaya operasyon gerçekleştiren ekipler, şarkılar, türküler söylenen ve oyun havaları oynanarak doğum günü partisi yapılan villanın adeta pavyona dönüştürüldüğünü gördü. Düzenlediği partide polis ekiplerine yakalanan O.K., kendisini S.A.K. ismiyle tanıtarak, kendisini serbest bırakmaları için polis ekiplerine 500 bin lira nakit para ve 500 bin liralık tekne vermeyi teklif etti. Ekipler ise şahsı gözaltına aldı.

Partiden alınıp cezaevine gönderildi

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen O.K. isimli şahsın, resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hükümlü şahıs, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Son partisini böyle kaydetti

Öte yandan polis ekiplerinin şahsın telefonu üzerinde yaptıkları çalışmalarda, düzenlenen partinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların yemek yedikleri, daha sonra oyun havası oynayıp, şarkılar, türküler söyleyerek eğlendikleri görülüyor.