Vatandaşları memur yapma vaadiyle dolandıran 13 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonda vatandaşları memur yapma vaadiyle dolandırdığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda mağdurları kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme bahanesiyle haksız menfaat temin ettiği belirlenen 14 şüpheliden 13’ü eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara, Mersin, Adana ve Kayseri’deki operasyonlara ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2021/56623 sayılı soruşturma kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle mağdur ve müştekilerden haksız menfaat temin ettikleri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 12.10.2021 günü 14 şahıs hakkında Ankara merkezli, Gölbaşı, Sincan, Mersin/Mezitler, Adana ve Kayseri illerinde arama, yakalama ve gözaltı kararları verilmiş olup; şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eşzamanlı operasyon sonucunda 13 kişi yakalanmış, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekiplerince devam etmektedir” denildi.