banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

Vatandaşları memur yapma vaadiyle dolandıran 13 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonda vatandaşları memur yapma vaadiyle dolandırdığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Asayiş 12.10.2021, 15:25
Vatandaşları memur yapma vaadiyle dolandıran 13 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonda vatandaşları memur yapma vaadiyle dolandırdığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda mağdurları kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme bahanesiyle haksız menfaat temin ettiği belirlenen 14 şüpheliden 13’ü eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara, Mersin, Adana ve Kayseri’deki operasyonlara ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2021/56623 sayılı soruşturma kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık/Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle mağdur ve müştekilerden haksız menfaat temin ettikleri tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 12.10.2021 günü 14 şahıs hakkında Ankara merkezli, Gölbaşı, Sincan, Mersin/Mezitler, Adana ve Kayseri illerinde arama, yakalama ve gözaltı kararları verilmiş olup; şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eşzamanlı operasyon sonucunda 13 kişi yakalanmış, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekiplerince devam etmektedir” denildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1