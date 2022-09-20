Vatandaşları 12 milyon TL dolandırdığı iddia edilen kuyumcu: "Şikayetçi olanların hepsi benim dostum"

Kocaeli’de kuyumcu dükkanını kapatarak 98 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, "Şikayetçi olanların hepsi benim arkadaşım, dostum ve tanıdıklarımdır. Kesinlikle hiçbirini dolandırma kastıyla hareket etmedim. Bunlar borçtur ve ödeme gayreti içerisindeyim. Hepsini ödeyeceğim, sadece zamana ihtiyacım var" dedi.

Olay, 2019 yılının Mayıs ayında İzmit Tepecik Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcunun kepenk kapatmasıyla başladı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanının sahibi H.G., dükkanı kapatarak yurt dışına çıktı. Mağdur olan müşteriler, H.G.’de bulunan ziynet eşya ve paralarını alamadıklarını iddia etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 29 Temmuz tarihinde Türkiye’ye dönen H.G.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, H.G.’nin 98 kişiyi mağdur ettiği, mağdurlardan 63 kişinin sanıktan şikayetçi olduğu ve toplam zararlarının 12 milyon TL olduğu bilgisi yer aldı. 4 ay cezaevinde kalan H.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Hepsini ödeyeceğim, sadece zamana ihtiyacım var"

Hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık H.G., bazı mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Mağdurlar, verdikleri para ve ziynet eşyaları alamadıklarını söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Kimseyi dolandırmadığını söyleyen H.G., "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kimseden faiz ve bunun gibi ekonomik menfaat vermek üzere para ve ziynet eşya almadım. Kimseyi dolandırma kastım olmadı. Yaklaşık 19 yıl İzmit’te kuyumculuk yaptım. Tanınan, bilinen bir insandım. Şikayetçi olanların hepsi benim arkadaşım, dostum ve tanıdıklarımdır. Kesinlikle hiçbirini dolandırma kastıyla hareket etmedim. İstanbul’da yaptığım yatırım olumsuz sonuçlandı, ekonomik sorun yaşadım ve borcumu ödeyemedim. Yurt dışına kaçmak amacıyla gitmedim, çocuklarım da zaten orada yaşıyorlardı. Ekonomik durumumu düzeltmek için yurt dışına gittim. Bunlar benim borcumdur ve ödeme gayreti içerisindeyim. Hepsini ödeyeceğim, sadece zamana ihtiyacım var. Ekonomik anlamda öngöremediğim duruma düşmem sebebiyle borçlarımı ödeyemedim. Borcumu kapatacak kadar mal varlığım vardır" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.