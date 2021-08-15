Vatandaşlardan otobüs arızına tepki: "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB’yi"

İstanbul Sefaköy’de İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Arızalanan otobüsü vatandaşlar iterken yoldan geçenler "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB’yi" diyerek tepkisini gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy’de meydana geldi. İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüs için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar akan trafikte otobüsü itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.