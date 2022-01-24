Vatandaşlar tedbirli davranınca trafik yoğunluğu yaşanmadı

İstanbul’da ardı ardına yapılan kar uyarılarına uyan vatandaşlar tedbirli davranınca, trafikte yoğunluk yaşanmadı.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Kar uyarılarına uyulup, tedbirli davranılınca trafikte de yoğunluk oluşmadı.