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Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü
İstanbul’da havanın aydınlanmasıyla vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü. Vatandaşların kar çilesi kameralara yansıdı.
Asayiş 11.03.2022, 09:16
İstanbul’da havanın aydınlanmasıyla vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü. Vatandaşların kar çilesi kameralara yansıdı.
İstanbul’da kar yağışı gece etkisin arttırdı. Havanın aydınlanmasıyla İstanbullular işlerine gitmek için yollara düştü. Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşların toplu taşıma tercih ettikleri görüldü. Duraklarda uzun süre otobüs ve minibüs bekleyen vatandaşların çilesi kameralara yansıdı.