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Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı

Düzce’de ormandan kestiği kaçak odunları minibüsle taşıyan şüpheli, vatandaşların ihbarıyla yakalandı.

Asayiş 25.07.2022, 09:36
Vatandaşlar ihbar etti, jandarma ekipleri yakaladı

Düzce’de ormandan kestiği kaçak odunları minibüsle taşıyan şüpheli, vatandaşların ihbarıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi beldesi Yazlık Mahallesi’ndeki ormanlık alandan kızılağaç ve kayın ağaçları kesildiğini gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, odunların yüklendiği minibüsü takip etti. Durdurulan minibüste U.T. gözaltına alındı. Şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken, minibüs ve orman emvali ise Konuralp Orman İşletme Şefliği’ne teslim edildi.

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