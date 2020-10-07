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Vatandaşın yaşlılık aylığını çalan kapkaççı kamerada
KAPKAÇ ANI KAMERADA
Asayiş 07.10.2020, 16:03
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Gaziantep’te bir vatandaşın yaşlılık aylığını alıp kaçan kapkaççı önce kameraya, sonra polise yakalandı.
Kapkaç olayı Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlı bir vatandaşın yaşlılık maaşını kaldırımda sayarken elinden alıp kaçan kapkaççı, polis ekiplerince çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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