Vatandaşın maske takmayanlara sitemi: "Maske takmayanlar bencil"

Taksim’de drone ile maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Bir vatandaş, “Maske takmayanların bencil olduğunu düşünüyorum” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı turizm polisleri ve İHA Büro Amirliği ekipleri, Taksim Meydanında drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. İHA Büro Amirliği ekiplerince Taksim Meydanı üzerinde gezdirilen drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Caddede devriye gezen turizm polisleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Ekip aracından da meydandaki insanlara 8 farklı dilde maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

“Maske takmayan insanların bencil olduğunu düşünüyorum”

Maske takmadan sokağa çıkanları eleştiren Mehmet Derin isimli bir genç, “Maske takmayanlar hem kendisine hem de diğer insanlara zarar veriyor. Maske takmaları gerekiyor. Korona virüs sona erdiği zaman maskelerini çıkartabilirler. Maske takmayanlara kardeşçe tavsiyem olsun, maskesiz dışarı çıkmayın. Ne olursa olsun o şekilde dışarı çıkmayın. Kendinize dikkat edin. Maske takmayan bazı insanlar var. Maske takmayan insanların bencil olduklarını düşünüyorum” dedi.