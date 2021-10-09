Vatandaşın kolluk personeline olan güveni, 2015 yılına göre yüzde 20 arttı

Vatandaşların, 2015 yılına göre, polis ve jandarma hizmetlerinden yüzde 20 oranında daha fazla memnun kaldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi” projesinin ikinci ve üçüncü aşamaları kapsamında, yerel ve ulusal ölçekte “Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi” gerçekleştirildiğini, Polis ve Jandarma personelinin hizmetlerinden duyulan memnuniyetin ise anket sonuçlarına yansıdığı belirtti.

Yerel ölçekte, proje kapsamındaki pilot 8 il ve 22 ilçede; ulusal ölçekte ise 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulandığı aktarılan ankette, vatandaşların kolluk kuvvetlerine desteğinin yüzde 60,9’dan yüzde 73,2’ye yükseldiği, kolluk kuvvetlerinin etkin olduğunu düşünen vatandaşların oranının 2015’e göre yüzde 19,9 artarak yüzde 78,8’e çıktığı ifade edildi. Anket sonuçlarına göre, 10 ilçeden 9’unun kolluk personelini yüksek derecede başarılı bulduğu, vatandaşların kolluğun olay yerine intikalinin yüzde 20 oranında arttığını düşündüğü, aynı proje kapsamında yürütülen 2015 anketine kıyasla kolluk personelinin vatandaşlar ile temasının 5 kat arttığı, vatandaşların da Polis ve Jandarma hizmetlerinden yüzde 20 oranında daha fazla memnun kaldığı ifade edildi. Bilimsel araştırma yöntemleri esasına dayanarak 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulanan memnuniyet araştırması raporu Türkiye’nin sosyo-ekonomik çeşitliliklerinin dikkate alınmasıyla gerçekleştirilirken, Ankette, önleyici kolluk hizmetleri oranında da artış yaşandığına işaret etti.

Kolluk personelinin vatandaşla teması 5 kat arttı

İçişleri Bakanlığı görev, yetki ve sorumluluğundaki genel kolluk personelinin sayısı 2015 yılına göre azalış gösterse de vatandaşların temasında 5 katlık artışın yaşandığı, vatandaşların temasın artmasındaki nedenler arasında Covid-19 önlemleri kapsamındaki çalışmaların yanında Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardım faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesinde de yer aldığı belirtildi.

Yerel memnuniyet araştırması raporunda (22 ilçe), kolluk personelinin dört ilçede vatandaşlarıma çok yüksek derecede saygı gösterdiği 18 ilçede ise yüksek derecede saygı gösterdiği belirlendi. Vatandaşların; Yeşilyurt, Hekimhan, Çeşme ve Darende ilçelerinde Polis ve Jandarma personeline 5 üzerinden ortalama 4,5 saygı puanı verdiği, kolluk personelinin vatandaşlara saygılı davranma düzeyinin ise 2015 yılına göre 3,48’den 4,12 puana yükseldiği aktarıldı.

Her alanda olumlu yönde artış yaşandığı belirlendi

Vatandaşların kolluk personeliyle ilgili algısını ölçmek üzere gerçekleştirilen ankette halkın kolluk kuvvetlerine desteğinin yüzde 60,9’dan yüzde 73,2’ye yükselerek 2015 yılına oranla yüzde 12,3 arttığı görüldü. 2015 yılına göre; kolluk personelinin etkinliği yüzde 58,9’dan yüzde 78,8’e, kolluğun vatandaşlarımıza adil davranma oranı yüzde 59,3’ten yüzde 69,1’e, vatandaşlarımızın kolluk personeline yardımcı olması oranının yüzde 56,7’lik orandan yüzde 73,5’e yükseldiği belirlendi. Vatandaşların, kolluk personelinin hukuka uygun hareket ettiğini 2015’te yüzde 59,9’luk oranla düşünürken bu oranın 2020’de yüzde 71,4’e çıktığı belirtildi. Genel ortalamada ise Polis ve Jandarmanın 2015’te yüzde 59,5’lik başarı oranının 13,2’lik artışla 2020 yılında yüzde 72,7’ye yükseldiği ortaya konuldu.

Kolluk ile en fazla temas kuran ilçe Kadıköy oldu

Anket sonuçlarına göre; kolluk personelinin ikaz, uyarı ve yönlendirmelerine uyma oranı 2015’te 10 üzerinden 4,48 iken 2020’de 7,92 düzeyine yükselerek yüzde 76,78’lik artış kaydetti. Bu kapsamda kolluk personeline en fazla yardımcı olan ilçeler Yeşilyurt, Çeşme ve Hekimhan oldu. Anket kapsamında pilot seçilen 8 ilçeden 7’sinde 2020 yılında 2015 yılına göre kolluk personeliyle temas kuran vatandaşların sayısında artış gözlendi. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 2015 yılında kollukla temas kuran vatandaşların oranı yüzde 10,5 seviyelerinde iken 2020 yılında bu oran 59,4’e yükseldi. 2020 yılında kollukla en fazla temas kuran Kadıköy’ü 55,5’lik oranıyla Çorlu ve 52,5’lik oranıyla Beşiktaş ilçeleri takip etti. Kolluk görevlileriyle en az temas kuran ilçeler ise Akçaabat, Çorlu ve Hekimhan olarak belirlendi.