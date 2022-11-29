Vatandaşın İETT isyanı

Arnavutköy-Başakşehir seferini yapan İETT otobüslerinin iptal olmasının ardından bindikleri otobüste arıza yapınca vatandaşlar isyan etti. Yaşadıklarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir vatandaş “Sabah 2 kez iptal oldu. Bizi hastaneden alan otobüs de arıza yaptı yine yollarda kaldık” diyerek isyan etti.

Taşoluk Peronları - Metrokent seferini yapan bir İETT otobüslerinde iddiaya göre, seferlerin iptal olmasının ardından uzun süre sonra gelen başka bir otobüste yolda kalınca yolcular bu duruma isyan etti. Yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir vatandaş, “İstanbul’un otobüs sorunu bitmiyor, sabah 2 kez iptal oldu. Bizi hastaneden alan otobüs de arıza yaptı yine yollarda kaldık” diyerek isyan ettiği görüldü.