Vatandaşın cebindeki cüzdanı çalan kapkaççı tutuklandı

Samsun’da bir kişinin içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanını çaldığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin cebinden içinde bin 200 lira para, nüfus cüzdanı, kredi ve banka kartları bulunan cüzdanı çalındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, hırsızlık olayını M.D.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, şahsı yakalayarak Gazi Polis Merkezi’ne teslim etti. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.