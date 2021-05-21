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Vatandaşı veresiye hayvan alarak dolandıran 6 şüpheliye gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri; Bigadiç, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde üreticilerinin hayvanlarını veresiye olarak alarak, dolandıran 6 şüpheli şahsa operasyon düzenledi.

Asayiş 21.05.2021, 11:17
Vatandaşı veresiye hayvan alarak dolandıran 6 şüpheliye gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri; Bigadiç, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde üreticilerinin hayvanlarını veresiye olarak alarak, dolandıran 6 şüpheli şahsa operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bigadiç, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde hayvancılık işi ile uğraşan birçok vatandaşı veresiye hayvan satın almak suretiyle dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheliye yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sındırgı, Savaştepe ve Bigadiç ilçelerinde 4 ayrı adreste yaptığı eş zamanlı aramalar neticesinde 6 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait 6 adet cep telefonu, 2 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 7 adet çek koçanı ve 4 adet not defteri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
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