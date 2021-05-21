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Vatandaşı veresiye hayvan alarak dolandıran 6 şüpheliye gözaltı
Balıkesir’de jandarma ekipleri; Bigadiç, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde üreticilerinin hayvanlarını veresiye olarak alarak, dolandıran 6 şüpheli şahsa operasyon düzenledi.
Asayiş 21.05.2021, 11:17
Balıkesir’de jandarma ekipleri; Bigadiç, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde üreticilerinin hayvanlarını veresiye olarak alarak, dolandıran 6 şüpheli şahsa operasyon düzenledi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bigadiç, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde hayvancılık işi ile uğraşan birçok vatandaşı veresiye hayvan satın almak suretiyle dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheliye yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sındırgı, Savaştepe ve Bigadiç ilçelerinde 4 ayrı adreste yaptığı eş zamanlı aramalar neticesinde 6 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait 6 adet cep telefonu, 2 adet av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 7 adet çek koçanı ve 4 adet not defteri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.