Vatandaşı 10 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 2 kuyumcu tutuklandı
MANİSA'NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE, ALTIN ALIM SATIMI YAPARAK VATANDAŞLARI YÜKSEK KAR SAĞLAYACAĞI VAADİYLE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN 2 KUYUMCU ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI. PİYASADAN YAKLAŞIK 10 MİLYON TOPLADIKLARI ÖĞRENİLEN KUYUMCULAR HAKKINDA YAKLAŞIK 200 KİŞİNİN EMNİYETE GİDEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, kısa vadede altın alım satımı yaparak vatandaşları yüksek kar sağlayacağı vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 2 kuyumcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Piyasadan yaklaşık 10 milyon topladıkları öğrenilen kuyumcular hakkında yaklaşık 200 kişinin emniyete giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesinde kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.’nin iş yerinin kapalı olduğunu öğrenen ve bu kişilere ulaşamayan bir grup vatandaş, geçtiğimiz Cuma akşamı dükkan önünde toplanarak dolandırıldıklarını ve kuyumculara ulaşamadıklarını belirtti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. Kuyumcuların kısa vadede altın alım satımı yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle vatandaştan para topladığı öne sürülürken emniyete yapılan şikayetler üzerine kuyumcular A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Yaklaşık 200 mağdur da emniyete giderek 2 kuyumcu hakkında şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kuyumcu bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 kuyumcu da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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