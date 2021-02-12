Vatan ve Hürriyet Partisi’nden İBB hakkında suç duyurusu

Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdülcelil Gülap, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yer alan otobüs firmalarına ait yazıhanelerin kiralanmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdülcelil Gülap, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yer alan otobüs firmalarına ait 168 yazıhanenin kirasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nden belgesi olanlar tarafından alındığı iddiasıyla İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Gülap, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklama yaptı.

“Yazıhaneleri eski sistemle devam ettirip kamuyu zarara uğratmıştır”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Vatan ve Hürriyet Partisi Abdülcelil Gülap, “Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Teşkilatı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında kamuya zarara uğrattığı için savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Konumuz Büyük İstanbul otogarıdır. Büyük İstanbul otogarı malumunuz, yap İşlet süresi 2019 yılında 5 Mayıs‘ta bitmiştir. Burası büyükşehir belediyesine devir olmuştur. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim zamanı çalışmalarında kiracının kiracısı olmaz dediği yazıhaneleri kendisi de eski sistemle aynı şekilde devam ettirip kamuyu zarara uğratmıştır” diye konuştu.

Konun sorumlusunun İmamoğlu olduğunu vurguladı

Konuşmasının devamında Gülap, “Burayı 5 bin TL artı KDV üzerinden tapu tahsis sahibi insanlara ihalesi bir yıllığına verilmiştir. İhaleyi 5 bin TL üzerinden alan tapu tahsis ücreti hissesi sahipleri burayı 40 bin TL üzerinden işletmeye kiraya vermiştir. Kiracının kiracısı olmaz denilirken kiracının kiracısına 40 bin TL’ye burası kiraya verildi. Dolayısıyla bütün Türkiye‘de otobüs turizm seyahat ücretleri bu konu yüzünden artmıştır. Bu konunun müsebbibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Ekrem İmamoğlu’dur. Tarafımızca kendisi hakkında savcılığa suç durusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.