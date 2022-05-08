Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam toplumları olarak beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde dünyadaki birçok sorun kolayca çözülebilecektir”
Vatan Partisi İlçe Başkanı evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Asayiş 08.05.2022, 12:05
Kahramanmaraş’ta Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Buket Sokak’taki tek katlı evde yalnız yaşayan Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal’dan (76) haber alamayan aile fertleri durumu ilçedeki yakınlarına bildirdi. Eve giden yaşlı adamın yakınları, Yaşdal’ı kapı girişinde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşdal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşdal’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
6 yıldır Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanlığı yapan Yaşdal’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.