banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Zodiac'ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü
Zodiac'ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü
Fenerbahçe kendi evinde hezimete uğradı
Fenerbahçe kendi evinde hezimete uğradı
Trabzonspor, Kayseri deplasmanında beraberliğe razı oldu
Trabzonspor, Kayseri deplasmanında beraberliğe razı oldu
Artık kargom kayboldu derdi bitiyor
Artık kargom kayboldu derdi bitiyor

“Vatan, millet” dedi, polise ve görevine küfürler yağdırdı

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olarak polis ekiplerine yakalanan şahıs, vatan millet diyerek girdiği hastanede polis ekiplerinin yaptığı göreve “Görevinizin” diyerek önce küfürler yağdırdı sonra da memurlara ve gazetecilere tehditler savurdu.

Asayiş 13.12.2020, 01:52
3
“Vatan, millet” dedi, polise ve görevine küfürler yağdırdı

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olarak polis ekiplerine yakalanan şahıs, vatan millet diyerek girdiği hastanede polis ekiplerinin yaptığı göreve “Görevinizin” diyerek önce küfürler yağdırdı sonra da memurlara ve gazetecilere tehditler savurdu.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Acem Bulvarında bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve aşırı alkol aldıktan sonra kaldığı eve gelmek isteyen Latif M. (39) sokakta ve apartman içinde nara atarak bağırmaya başladı. Rahatsız olan mahalle sakinleri durumu 112 acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsa kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle işlem yapmak istedi. Şahsı oturduğu daireye götürmek isteyen polis ekiplerinin davetini reddeden alkollü şahıs daha sonra polis ekiplerine mukavemette bulunarak zorluk çıkarttı. Bu sırada kendine de zarar veren şahsın düşerek yüzünden yara alması sonucu polis ekipleri alkollü şahsı hastaneye götürmek istedi. Polis ekiplerine direnmekten vaz geçmeyen Latif M. aşırı alkolün etkisiyle ayakta durmakta bile güçlük çekerken, ekiplerce polis otosuna bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

“Görevinizin” diyerek polisin görevine küfürler yağdırdı

Elleri kelepçelenen Latif M. vatan millet sözleriyle polis ekiplerinin kollarında acil servise getirildi. Burada vatan millet diyerek girdiği hastanede, “Hareketlere bak, yaptığınız hareketlere bak. Yakışıyor mu size ağabey? Ağabey yakışıyor mu size? Rezil edin beni, rezil edin. Yazıklar olsun size” diye polis ekiplerini suçlarken, elindeki kelepçeleri göstererek, “Harekete bak ya, harekete bak. Başka bir şey demiyorum” dedi. Polis memurlarının alkollü şahsa görevlerini yaptığını hatırlatması üzerine, “Göreviniz beni rezil etmek mi? Görevinizin” diyerek polis memurlarının yaptığı göreve hitaben küfretti. “Müdürüm lan ben, göreviniz bu mu? Ben vatana millete hayırlı bir insanım. Sizin görevinizin” diyerek küfürler yağdırmaya devam eden Latif M. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis memurlarının güçlükle ayakta tutmaya çalıştığı Latif M., “Döv lan beni, döv, döv beni” diye bağırdı.

Alkollü olduğunu inkar ederek basın mensuplarına da tehditler savurdu

Ardından kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının konuşan Latif M., “Çek kardeşim beni, Aksaray’da 600 kişinin müdürü olarak, 600 kişinin müdürüyüm ben. Benim düştüğüm durumlara bak. İşimden eve geliyordum. Beni rehin aldılar. Neden biliyor musun? Yemiyor kimsenin” şeklinde konuştu. Basın mensuplarının, “Alkollüsünüz ama” sorusuna ise, “Alakası yok. Ben alkollü müyüm? Hadi seninle araba kullanalım. Bunlar yandaş medya kardeş. Bunlar yandaş medya. Sizinle de görüşeceğiz. Devam edin, çekin” diyerek basın mensuplarına da tehditler savurdu.

Polis memurları hakaret ve tehditten şikayetçi oldu

Polise zor anlar yaşatarak küfreden, tehdit eden ve hakaretlerde bulunarak mukavemette bulunan Latif M.’den polis memurları şikayetçi oldu. Polise mukavemetten hakkında yasal işlem başlatılan Latif M. polis ekiplerinin alkol metresine de üflemezken, hastanede de kan vermediği için alkol promili tespit edilemedi. Polise görevini yaptırmamaktan da işlem yapılan Latif M.’ye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 12 18
6. Kasımpaşa 12 18
7. Hatayspor 10 18
8. Karagümrük 12 17
9. Malatyaspor 11 16
10. Konyaspor 11 15
11. Gaziantep FK 10 15
12. Başakşehir 11 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 11 10
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 13 21
7. Altay 12 20
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Balıkesirspor 12 15
11. Menemen Belediyespor 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 12 22
4. Leicester City 11 21
5. West Ham 12 20
6. Southampton 11 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Newcastle 11 17
12. Wolverhampton 12 17
13. Crystal Palace 11 16
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 12 21
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Valencia 13 14
11. Athletic Bilbao 12 14
12. Elche 10 14
13. Eibar 12 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 11 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11