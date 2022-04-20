Varşova’dan Prag’a gelen yolcu uçağında bomba paniği

Polonya’nın başkenti Varşova’dan Çekya’nın başkenti Prag’a gelen bir yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar yapıldı.

Polonya’nın başkenti Varşova’dan Çekya’nın başkenti Prag’a gelen LOT havayollarının LO 0527 sefer sayılı yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Prag Vaclav Havel Havaalanı’na iniş yapan uçaktaki 60 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin uçakta arama çalışmasını tamamlamasının ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prag Vaclav Havel Havaalanı sözcüsü Klara Diviskova, "Varşova’dan Prag’a gelen bir uçağa bomba yerleştirileceğine dair isimsiz bir rapor aldık. Hemen güvenlik güçlerine haber verildi. Uçağın güvenli bir şekilde indirilmesi için gerekli önlemleri aldık. Havaalanındaki uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı" dedi. Polis sözcüsü Renata Grecman ise "Uçakta bomba olduğuna dair isimsiz bir ihbar aldık. Tüm güvenlik önlemlerini sağlayarak uçaktaki yolcuları tahliye ettik. Uçağa giren uzmanlarımızın yaptığı incelemeler sonucunda herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı” ifadelerini kullandı.