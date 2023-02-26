Varil patlamasında ölen genç kaleci toprağa verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, içerisinde solvent (çözücü) bulunan varili spiral makinesiyle kestikleri sırada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden amatör spor takımının kalecisi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi’nde bir bağ evinde meydana geldi. Mehmet Evren (26), yanındaki Rasul Müftiev (52) ile bağ evinin bahçesinde az miktarda solventin bulunduğu varili spiral ile kesmeye başladı. O sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle varil patladı. Patlamanın şiddeti, Mehmet ve yanındaki arkadaşını fırlattı. Patlama sonucu 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ölen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İncelemenin ardından aileye teslim edilen Cerrah Gençlikspor kalecisinin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Cerrah Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tedavisi devam eden Rasul Müftiev’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.