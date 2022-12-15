Vanlı baba: “15 yaşından küçük kızlarımızı dağa kaçırdılar”

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 51 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“Çocuklarımızın kaçılmasından HDP sorumludur”

PKK tarafından oğlu Kenan’ın 7 yıl önce kaçırıldığını ifade eden Fevzi Yağmur, ömrünün sonuna kadar evlat mücadelesini sürdüreceğini belirtti. 10-15 yaşındaki kız çocukların dağa kaçıldığını ifade eden Yağmur, “Bu çocuklarımız da bu ülkenin evladıydı. Bu çocuklarımızın kaçılmasından HDP sorumludur. Kız çocuklarımızı dağa götürüp yıllardır kullanıyorlar. 15 yaşından küçük kızları kandırıp götürmüşler” dedi.

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar isimli Vanlı anne ise ciğerlerinin sökülüp Kandile götürüldüğünü belirterek, “HDP Milletvekili Remziye Tosun’un Pandemi sürecinde çocuklarının eğitimsiz kaldığını savunuyor. Peki, bizim çocuklarımızın eğitimi nerede? Bizim çocukların eğitimini de sorsunlar. Ben burada sadece hakkım olan Şeyma kızımı istiyorum. Biz burada HDP’yi ve PKK’yı istemiyoruz” diye konuştu.