Vanlı ailelerin evlat nöbeti 50’nci haftasına girdi

Van’da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 50 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Artık bu zulmü Kürtlere yapmasınlar"

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar isimli Vanlı anne, yıllardır korkmadan mücadelesine devam ettiğini belirtti. Şu ana kadar 39 ailenin evladını kazandığını ifade eden Sancar, “Allah’ın izniyle ve devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Ben Şeyma’nın ya ölüsünü ya da dirisini onlardan alacağım. Bu zulme yeter artık diyoruz. Artık bu zulmü Kürtlere yapmasınlar. Çocuklarımızı dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atmışlar. ‘Siz Kürt’sünüz bedel vereceksiniz’ diyorlar. Ben neyin bedelini ödeyeceğim? Bizim HDP’ye, PKK’ya verecek evladımız yoktur” dedi.

Adana’da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini sürdüren baba Necmettin Biçer ise kızı Gülcan’a ’teslim ol’ çağrısında bulundu. 4 yıldır Diyarbakır, Van ve Muş illerinde evlat mücadelesi verdiğini ifade eden Biçer, PKK’nın 40 yıldır Emperyalistlere maşalık yapan bir terör örgütü olduğunu söyledi.