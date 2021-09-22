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Van’ın en işlek caddesinde şüpheli paket alarmı

Van’da cadde üzerindeki parka bırakılan şüpheli bir paket polis ekiplerini alarma geçirirken, fünye ile patlatılan paketten kıyafet çıktı.

Asayiş 22.09.2021, 20:24
Van’ın en işlek caddesinde şüpheli paket alarmı

Van’da cadde üzerindeki parka bırakılan şüpheli bir paket polis ekiplerini alarma geçirirken, fünye ile patlatılan paketten kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir parka bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polisler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak uzman ekibi bekledi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba uzmanı, çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan paketten kıyafet çıkmasıyla cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

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