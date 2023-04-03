Son Dakika
Van’daki Büyük Rus Pazarı’nda korkutan yangın
VAN’DA BULUNAN BÜYÜK RUS PAZARI’NDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDERKEN, ÇOK SAYIDA DÜKKANIN ZARAR GÖRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.
Asayiş 03.04.2023, 10:19
Van’da bulunan Büyük Rus Pazarı’nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çok sayıda dükkanın zarar gördüğü belirtildi.
Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı’nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar gördü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.