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Van’da tren hemzemin geçitte minibüse çarptı
İran’dan Van’a gelen yük treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kaza sonrası fenalaşan minibüsteki 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 28.10.2022, 19:32
İran’dan Van’a gelen yük treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kaza sonrası fenalaşan minibüsteki 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 HD 978 plakalı Ford Transit marka minibüse çarptı. Kaza sürü ile yanında bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası fenalaşan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.