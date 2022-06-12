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Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van-Gürpınar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 12.06.2022, 19:52
Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van-Gürpınar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gürpınar karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi’nde meydana geldi. İ.S. yönetimindeki 73 AAJ 468 plakalı Peugeut Partner kapalı kasa kamyonet, yol kenarında bulunan taş duvara çarptı. İhbar sonrası bölgeye jandarma, ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu ve Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim adildi. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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