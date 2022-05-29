Van’da trafik kazaları: 8 yaralı

Van’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre ilk kaza, akşam saatlerinde Edremit ilçesi girişinde meydana geldi. S.K. yönetimindeki 11 DZ 032 plakalı otomobilin bir minibüse ve ardından bariyerlere çarptığı kazada sürücü otomobil içeresinde sıkıştı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde sıkışan yaralı, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde meydana gelen kazada bir kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer kaza ise İskele Caddesi’nde Tuşba Gençlik Merkezi önünde meydana geldi. Otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Her iki trafik kazasındaki yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.