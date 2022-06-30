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Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 şahsa ise yasal işlem yapıldı.

Asayiş 30.06.2022, 11:08
Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 şahsa ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “23-29 Haziran 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 963,29 gram sentetik kannabinoid, 14,71 gram metamfetamin, 2,11 gram eroin, 1 adet ecstasy ve 6 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 11 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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