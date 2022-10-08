Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 21 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, “İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 30 Eylül 2022 ile 6 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 25,43 gram Metamfetamin, 22,37 gram eroin, 8,19 gram esrar, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 6 şüpheli şahsa “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlarından, 15 şahsa “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan olmak üzere toplam 21 şahsa yasal işlem yapıldı” denildi.