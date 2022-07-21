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Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Asayiş 21.07.2022, 09:15
Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14-20 Temmuz 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 1,69 gram metamfetamin, 31,42 gram eroin, 6,39 gram esrar, 31.15 gram skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 8 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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