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Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Asayiş 13.07.2022, 14:11
Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “7-13 Temmuz 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 3,41 gram metamfetamin, 3,06 gram eroin, 2,97 gram esrar, 0,38 gram kokain ve 1 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 5 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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