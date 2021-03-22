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Van’da toprağa gömülü 37 kilo toz esrar ele geçirildi
Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 37 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Asayiş 22.03.2021, 14:11
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Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 37 kilogram toz esrar ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 Mart 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Tuşba ilçesi Alabayır Mahallesi yeni çevre yolu mevkiinde yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette 2 çuval içerisinde 37 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir” denildi.