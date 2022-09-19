Van’da toplam 12 yıl hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalandı

Van’da polis ekipleri tarafından 1 haftalık yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, toplam 12 yıl hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalanmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 12 yıl hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalanmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet otomobil, 2 adet motosiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilirken, hırsızlık suçlarına karışan 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 18 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca 1 adet tüfek 38 adet fişek ve kartuş ele geçirilmiştir” denildi.