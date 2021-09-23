Van’da terör örgütüne eleman temin eden 2 kişi tutuklandı

Van’da PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen 2 şahıs tutuklanırken, kandırılan 1 genç ise ailesine teslim edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettikleri tespit edilen milis/işbirlikçilere yönelik gerçekleştiren operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Yürütülen tahkikat neticesinde söz konusu şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Milis/işbirlikçiler tarafından terör örgütünün kırsal alanına katılım yapmaya ikna edilen 1 genç şahıs ise ailesine teslim edilmiştir” denildi.