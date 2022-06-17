Van’da terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltında alındı

Van’da terör örgütü propagandası yapan ve gözaltına alınan şüpheli ile gözaltı işlemini engellemeye çalışan 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Atatürk Sanat Merkezi Sanat Galerisi bahçesinde Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıl Dönümü Konser etkinliğinin dağılımı sırasında konser alanı içerisinde üzerinde Selahattin Demirtaş fotoğraf baskılı tişörtü olan 1 şahsın (hırsızlık, mala zarar verme suçlarından kayıtları mevcut) terör örgütü lehine slogan atması üzerine görevliler tarafından yakalanarak hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Terör örgütü propagandası yapan şahsın gözaltına alınmasını engellemeye çalışan 1 şahıs hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan adli işlem başlatıldı" denildi.