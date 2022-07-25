Van’da terör operasyonu

Van’da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.